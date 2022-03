Bollettino Covid Italia, oggi 39.963 casi e 173 morti per Coronavirus: i dati di sabato 5 marzo Sono 39.963 i nuovi casi Covid-19 in Italia registrati nelle ultime 24 ore a fronte di tamponi, mentre i decessi sono 173. I dati bollettino di oggi, sabato 5 marzo.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, sabato 5 marzo, i nuovi contagi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 39.963, in aumento rispetto ai 38.095 casi di ieri. È quanto si legge nell'ultimo bollettino del ministero della Salute. I contagi dall'inizio della pandemia salgono a 12.990.223. I morti di Covid-12 nell'ultima giornata sono stati 173 (ieri 210): le vittime totali dall'inizio della pandemia sono 155.782. Nella giornata di oggi sono stati effettuati in totale 381.484 tamponi, tra molecolari e test antigenici (ieri erano stati 388.836). Il tasso di positività sale al 10,5% (ieri era al 9,8%). Si registrano 46.147 guariti, mentre gli attualmente positivi sono 1.018.831.

Sono invece 609 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.974, ovvero 323 in meno rispetto a ieri.

I contagi in Italia Regione per Regione

Ecco la tabella con i dati del bollettino odierno e la situazione Regione per Regione:

Leggi anche La Regione Campania riprende gli screening oncologici. Riaprono tutti i reparti Covid

Lombardia: +4.226

Veneto: + 3.866

Emilia Romagna: +2.056

Campania: +3.866

Lazio: +3.934

Piemonte: +1.719

Toscana: +2.699

Sicilia: +3.607

Puglia: +3.811

Liguria: +1026

Friuli-Venezia Giulia: +258

Marche: +1.533

Abruzzo: +1.006

Calabria: +1.946

P.A Bolzano: +485

Umbria: +987

Sardegna: +1301

P.A Trento: +247

Basilicata: +548

Molise: +327

Valle d'Aosta: +59