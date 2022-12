Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di giovedì 8 dicembre regione per regione Il bollettino Covid di oggi, giovedì 8 dicembre, con i dati in aggiornamento su contagi, morti e ricoveri regione per regione laddove disponibili a livello giornaliero.

A cura di Susanna Picone

I dati di oggi, giovedì 8 dicembre, in continuo aggiornamento su contagi, morti e ricoveri Covid in Italia. Il bollettino nazionale è diventato ormai settimanale come deciso dal ministero della Salute e viene diffuso ogni venerdì, ma giorno per giorno sono diverse le regioni italiane che ancora riportano i dati registrati nelle 24 ore.

Ecco, allora, di seguito i numeri aggiornati all'ultima giornata sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili.

Covid Veneto, oggi 4.260 nuovi casi e 15 decessi

Sono 4.260 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 15 i decessi. È quanto emerge dal bollettino diffuso dalla Regione Veneto.

Covid Toscana, oggi 2.054 positivi e 3 morti

Sono 2.054 i nuovi casi positivi al Sars Cov2 in Toscana dove si registrano anche 3 decessi: 2 uomini e una donna con un'età media di 84 anni. Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.044 tamponi molecolari e 10.175 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,3% è risultato positivo. I ricoveri salgono a 551 (11 in più rispetto a ieri) di cui: 24 (+1) in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 1.541.780 i contagi e 11.235 i deceduti. Al momento in Toscana risultano 71.866 positivi, +0,7% rispetto a ieri.

