Bollettino Covid di oggi, i dati di contagi e morti in Italia di domenica 20 novembre regione per regione Il bollettino Covid aggiornato di oggi, domenica 20 novembre, con i dati su contagi, morti e ricoveri regione per regione, dove disponibili, a livello giornaliero.

A cura di Antonio Palma

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

I dati covid di oggi, domenica 20 novembre, su contagi, morti e ricoveri che arrivano dalle regioni italiane anche se il bollettino nazionale, per volere del ministro della Salute, è diventato settimanale. Di seguito i numeri aggiornati alle ultime 24 ore sulla situazione relativa alla pandemia di Coronavirus in Italia, con i bollettini territoriali finora disponibili regione per regione.

Covid Toscana: 1.657 nuovi casi e un decesso

Sono 1.657 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana oggi 22 novembre mentre nelle ultime 24 ore si registra un nuovo decesso. Sono i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Tra i nuovi casi, 335 sono confermati con tampone molecolare e gli altri 1.322 con test rapido. Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.505.707. I nuovi guariti sono 1.079e raggiungono quota 1.435.949.

Dall'ultimo bollettino quotidiano sono stati eseguiti 1.020 tamponi molecolari e 7.769 tamponi antigenici rapidi: di questi il 18,9% è risultato positivo. Sono invece 1.930 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l'85,9% di questi è risultato positivo. Gli attuali positivi covid in Toscana sono 58.646. Di questi 450 (26 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 15 si trovano in terapia intensiva, senza nessuna variazione nelle ultime 24 ore.

Leggi anche Bollettino Covid, i dati di contagi e morti in Italia di sabato 19 novembre regione per regione

Covid Veneto: 4.005 nuovi casi e 6 morti

In Veneto nelle ultime 24 ore registrati 4.005 nuovi casi di Covid-19 che portano a superare 2,5 milioni di casi da inizio pandemia, precisamente 2.501.054. Il bollettino regionale covid di oggi 20 novembre segnala anche 6 nuovi decessi, con il totale che sale a 15.873. Scendono sotto 60 mila i positivi attuali, che sono 59.793 (-338). Negli ospedali diminuiscono leggermente (-6) i ricoveri in area medica, che sono 1.206, e leggermente crescono (+2) quelli in terapia intensiva, che sono 50.

Covid Puglia: 1305 nuovi casi e 5 decessi

Sono 1.305 i nuovi casi di contagio da coronavirus accertati in Puglia nelle ultime 24 ore. Si tratta del 16,3% dei 7.958 test processati. Gli attualmente positivi sono 14.796 di cui 203 ricoverati in area non critica covid (6 in più rispetto a ieri) e 12 in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri). Le nuove vittime del virus sono 5 che fanno salire a 9.232 il totale dei decessi covid in Puglia da inizio pandemia a oggi.

Covid Lazio: 2.616 contagi e 2 morti

Sono 2.616 i nuovi contagi da coronavirus oggi 20 novembre nel Lazio, secondo i dati dell'ultimo bollettino covid-19. Nele ultime 24 ore si registrano altri 2 morti. “Oggi nel Lazio, su un totale di 14.160 tamponi, si registrano 2.616 nuovi casi positivi (-532). Due i decessi (-4), 728 i ricoverati (-3), 27 le terapie intensive (-2) e +2.499 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,4% mentre i casi a Roma sono a quota 1.405”. ha comunicato in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Covid Alto Adige: 624 nuovi contagi e nessun decesso

Il bollettino quotidiano della pandemia covid in Alto Adige registra 624 nuovi casi positivi al Covid-19, ma nessun decesso. Dei contagi accertati nelle ultime 24 ore, 9 sono state rilevati sulla base di 207 tamponi pcr e 615 sulla base di 2.721 test antigenici. Gli attualmente positivi in isolamento sono 5.773 (117 in meno). I pazienti Covid-19 ricoverati in area medica sono 104 (18 in meno rispetto al giorno precedente), mentre sono 3 (uno in più) quelli assistiti in terapia intensiva.

Covid Calabria, 515 nuovi casi e un decesso

Le persone risultate positive al Coronavirus in Calabria nelle ultime 24 ore sono 515 a ronte di 3.004 tamponi. Lo indica il bollettino di oggi 20 novembre che registra anche un ulteriore decesso. Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

In aggiornamento