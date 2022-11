Covid Campania, oggi 1.626 contagi e 1 morto: bollettino di domenica 20 novembre 2022 In Campania 1.626 nuovi casi Covid su 9.825 test, si registra un ulteriore decesso. I dati nel bollettino quotidiano della Regione di oggi, 20 novembre 2022.

A cura di Nico Falco

Sono 1.626 i nuovi casi Covid accertati in Campania, su 9.825 test complessivamente analizzati (tra tamponi molecolari e antigenici rapida). Si registra un ulteriore decesso (avvenuto nei giorni scorsi ma contabilizzato ieri), che porta a 11.353 il numero delle vittime in regione dall'inizio dell'epidemia, a febbraio 2020. Il nuovo aggiornamento arriva col bollettino quotidiano Covid della Regione Campania di oggi, 20 novembre 2022; i dati, come sempre, fotografano la situazione alle 23:59 del giorno precedente.

La percentuale di positività, calcolata col rapporto tra test analizzati e nuovi contagi, si attesta oggi sul 16,55% (quella emersa dal bollettino di ieri, 19 novembre, era stata del 17,49%, rapporto tra i 2.041 contagi e 11.667 tamponi). Dei nuovi positivi, 99 sono risultati tali dai tamponi molecolari (percentuale del 5,3%, su 1.867 test) e 1.527 dagli antigenici rapidi (19,19%, su 7.958 test analizzati).

Covid Campania, i dati sui ricoveri negli ospedali

Sul fronte dei ricoveri, col nuovo bollettino si nota un aumento dei posti letto occupati in degenza ordinaria mentre resta sostanzialmente stabile l'occupazione nelle Terapie Intensive. Nei reparti i posti occupati, rispetto all'aggiornamento precedente, passano da 296 a 308 (+12), corrispondenti al 9,75% dei posti Covid complessivi in Campania tra offerta pubblica e strutture private. In Rianimazione, invece, risultano occupati 10 posti letto (+1), pari all'1,74% dei posti di Terapia Intensiva disponibili in regione.

