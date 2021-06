In calo i casi di Coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.723 nuovi contagi, rispetto ai 1.901 di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 12 giugno, appena diffuso dal ministero della Salute. Dall’inizio della pandemia i contagi da Covid-19 registrati nel nostro Paese salgono a 4.243.482. I test effettuati nell’ultima giornata, tra tamponi molecolari e antigenici, sono stati 212.966. Il tasso di positività si attesta così allo 0,8%. I casi attualmente positivi sono 162.409 (-2.830), mentre i decessi per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 52 (ieri erano 69), per un totale di 126.976 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite dal Covid diventano 3.954.097 (+4.500). La Regione che ha fatto registrare il maggior incremento giornaliero di nuove infezioni è la Sicilia.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi di Covid registrati in Italia dall'inizio dell'epidemia sono 4.243.482. Di seguito la tabella con tutte le cifre riportate dal bollettino quotidiano e i numeri degli incrementi Regione per Regione nell'ultima giornata.

Lombardia: +255

Veneto: +67

Campania: +187

Emilia-Romagna: +105

Piemonte: +90

Lazio: +164

Puglia: +140

Toscana: +146

Sicilia: +263

Friuli-Venezia Giulia: +36

Liguria: +21

Marche: +34

Abruzzo: +29

P.A. Bolzano: +29

Calabria: +80

Sardegna: +21

Umbria: +21

P.A. Trento: +12

Basilicata: +15

Molise: +4

Valle d'Aosta: +2

Tamponi e tasso di positività

In totale i tamponi effettuati oggi in Italia, tra test antigenici e molecolari, sono stati 212.966. Il tasso di positività si attesta allo 0,8%, in calo rispetto a ieri.

Ricoveri e terapie intensive

Continua il calo dei pazienti Covid ricoverati nei reparti ospedalieri: rispetto a ieri sono 221 i ricoveri in meno nei reparti di area medica, per un totale di 3.655 persone ricoverate in ospedale. In terapia intensiva si registra un calo di 23 pazienti (25 ingressi del giorno), per un totale di 574 ricoverati in area critica.

A che punto sono le vaccinazioni in Italia

Stando all’ultimo aggiornamento del report della campagna vaccinale anti-Covid in Italia, sono in totale 41.310.662 le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese finora. Le persone che hanno ricevuto anche la seconda dose o che comunque hanno completato il ciclo vaccinale sono 13.872.344, pari a circa il 25,57% della popolazione over 12.