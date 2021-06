Sono 187 i nuovi casi positivi in Campania, a fronte di 9.097 tamponi molecolari analizzati nelle ultime 24 ore. Lo riferisce l'Unità di Crisi della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano. Tra quei nuovi casi si contano anche 58 sintomatici e 129 asintomatici. Resta dunque bassa la curva del contagio in Campania, ma il virus c'è ed è ancora una realtà con cui dover fare i conti.

I decessi del giorno sono otto, di cui cinque deceduti nelle ultime 48 ore ed altri 3 deceduti in precedenza ma registrati ieri. I guariti delle ultime 24 ore sono invece 585: i totali salgono così rispettivamente a 7.334 vittime e 354.673 guariti da inizio pandemia. Si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali: sono 471 i ricoverati per Covid in Campania. Di questi, 31 si trovano nei reparti di terapia intensiva e 440 in quelli di degenza ordinaria. Di conseguenza, dunque, continua lo svuotamento dei reparti Covid nelle strutture della Campania: le ultime erano stati i reparti del Cardarelli di Napoli e dell'ospedale Covid di Caserta.

Mentre prosegue la campagna vaccinale, due le criticità in queste ore sotto i riflettori: la prima è il calo di adesioni agli open day, misto ad una mancata registrazione di quasi 350mila persone nella sola Napoli. L'altra, ancor più grave, è il presunto furto di dati di persone che hanno ricevuto il vaccino: quasi 7,4 milioni di persone i cui dati sensibili sono stati messi in vendita da un hacker, moltissime delle quali afferenti alle ASL della Campania ed in generale del centro-sud. La vicenda è ora al vaglio delle unità competenti, per capire se e come sia stato possibile un "buco" nella sicurezza di tale portata.