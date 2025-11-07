Boato ed esplosione all’alba in una palazzina a Rivarolo Canavese: un ferito grave, condominio evacuato

Una esplosione si è verificata all’alba di oggi in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Farina a Rivarolo Canavese (Torino): una persona è rimasta ferita in modo grave, mentre si cercano altri coinvolti. Indagini in corso.

Immagine di repertorio.

Paura alle prime luci di oggi, venerdì 7 novembre, a Rivarolo Canavese, nel Torinese, dove una esplosione si è verificata in un appartamento al primo piano di una palazzina di via Farina 13. Una persona è rimasta ferita in modo grave. Le equipe dell'ambulanza del 118 di Azienda Zero e dell'elicottero del servizio regionale di elisoccorso stanno operando e valutando le persone coinvolte.

L'allarme intorno alle 7 è stato dato dai residenti nella zona. Un forte boato ha svegliato i residenti nella zona del castello Malgrà. Sono stati proprio questi ultimi a dare l'allarme con numerose segnalazioni al 112. Sono ancora in corso le verifiche per accertare le cause e l’eventuale presenza di feriti e l'intera zona è stata transennata per consentire ai tecnici e alle forze dell’ordine di effettuare i rilievi. In via Farina è arrivato anche il sindaco Martino Zucco Chinà per accertarsi della situazione.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'appartamento era abitato da una coppia di pensionati. La violenta esplosione ha completamente devastato un alloggio al primo piano. Tutto il condominio è stato fatto evacuare in via precauzionale.

In aggiornamento.