Boato e bagliore nei cieli, mistero in Puglia: i video del fenomeno, ipotesi bolide

Lo strano e finora misterioso fenomeno, avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato scorso 10 gennaio, è stato segnalato a più riprese in Puglia e registrato nei video da alcune telecamere di sorveglianza.

Un forte e improvviso boato senza apparente spiegazione che fa tremare i vetri delle finestre di casa, accompagnato da un bagliore nel cielo descritto come di colore verdastro da alcuni testimoni. È lo strano e finora misterioso fenomeno che nel tardo pomeriggio di sabato scorso, 10 gennaio, è stato segnalato a più riprese in Puglia nella zona tra Casamassima e Turi, nel sud della citta metropolitana di Bari.

Su cosa sia accaduto esattamente al momento ci sono solo ipotesi e nessuna certezza ma quella più plausibile al momento parla di un possibile bolide, un frammento di meteora che potrebbe essere arrivato in zona dopo essere entrato in contatto con l’atmosfera terrestre disintegrandosi.

Il fenomeno segnalato tra le 18.30 e le 19 di sabato in una zona di campagna nella zona a Sud-Est di Bari dove numerosi residenti si sono riversati sui social per segnalare l’accaduto. La scena ripresa anche nei video da alcune telecamere di sorveglianza in cui si vede un forte bagliore in cielo seguito poi da scintille al suolo. Al momento nessuna conferma ufficiale da parte delle autorità ma l’ipotesi appare verosimile vista anche l’esclusione di altre possibili motivazioni.

In zona infatti escluse sicuramente scosse di terremoto che potrebbero spiegare il boato e il tremolio delle finestre così come è stato escluso anche un boom sonico di jet. L'Aeronautica Militare infatti non ha segnalato attività di caccia militari a velocità supersoniche e comunque resterebbe il bagliore inspiegabile.

Anche la durata, il tutto è andato avanti per pochi secondi, avvalora l’Ipotesi bolide. Del resto fenomeni come questo anche se sono abbastanza rari non sono nuovi in Italia. Nel 2023 un altro caso analogo avvenne sempre nel Barese, quando arrivarono diverse segnalazioni su una scia luminosa in cielo. L’ultimo caso accertato di bolide invece risale all’inizio del dicembre scorso quando un bagliore ha attraversato il cielo dell'Italia centro-settentrionale con centinaia di segnalazioni. La durata complessiva dell'evento in quel caso era stata stranamente lunga, di circa 12 secondi, probabilmente dovuta alla bassa inclinazione della traiettoria di caduta.