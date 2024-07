video suggerito

Bloccato di notte sulla via ferrata del Montasio, 34enne aveva scordato imbrago per il cane Il 34enne messinese è stato salvato insieme all'animale sui Piani del Montasio dal Soccorso Alpino e Guardia di Finanza dopo una segnalazione notturna. Era rimasto bloccato mentre scendeva dalla ferrata nella zona di Forca Vandul.

A cura di Biagio Chiariello

Tanta paura ma fortunatamente tutto è andato per il meglio per un 34enne messinese rimasto bloccato nella notte lungo sui Piani del Montasio, in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine. L’uomo era rimasto bloccato con il suo cane mentre scendeva lungo una via ferrata.

A dare l’allarme sono stati i gestori del Rifugio di Brazzà che si erano accorti di una luce nella zona sotto Forca Vandul, luce che sembrava a momenti muoversi come una segnalazione, ma restava però ferma più o meno sempre alla stessa altitudine.

Così tra le 22.30 e l’una, la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata per l'intervento di salvataggio insieme alla Guardia di Finanza di Sella Nevea.

I soccorritori sono riusciti a raggiungere in poco tempo la zona indicata, seguendo il percorso attrezzato. Dopo un breve tragitto, hanno raggiunto lo scalatore rimasto bloccato con il suo cane.

L'uomo ha poi raccontato ai soccorritori di aver dimenticato in auto l’imbrago per l'animale, trovandosi così in difficoltà durante la discesa. Sebbene non avesse richiesto aiuto, non ha mancato di ringraziare i soccorritori per il loro intervento. Insieme a loro, ha poi completato la discesa in sicurezza.

Quanto accaduto sull'Altopiano del Montasio evidenzia l’importanza della sinergia tra il Soccorso Alpino e la Guardia di Finanza, che operano con prontezza ed efficienza praticamente a tutte le ore del giorno. La collaborazione tra queste due forze è fondamentale per assicurare la sicurezza in montagna e rispondere repentinamente ad ogni genere di emergenza.