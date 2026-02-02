Bimbo di 6 anni vaga di notte sulla tangenziale: era a piedi nudi e senza vestiti

Un bimbo di sei anni è stato trovato nudo e scalzo sulla tangenziale di Modena. Per fortuna è stato notato da alcuni cittadini. Si era allontanato da solo da casa, e dopo una verifica della Polizia è stato riaffidato alla famiglia.

Il bimbo, secondo la testimonianza rilasciata al Resto del Carlino dal consigliere comunale Giovanni Bertoldi, stava camminando sul marciapiede che costeggia la tangenziale mentre era solo e senza vestiti: "Ho visto nel buio quelle mutandine di colore rosso. Il bambino era scalzo e svestito. Non potevamo fermarci subito così è stato messo il lampeggiante per fare inversione e raggiungerlo. Nel frattempo un cittadino, che voglio ringraziare, si era già fermato. Appena ha aperto la portiera il piccolo è salito in auto".

Il piccolo è stato salvato grazie al tempestivo intervento del cittadino che si è fermato subito per farlo salire, a cui poi si sono aggiunto Bertoldi e il suo collega Gianluca Fanti. I due in quel momento si trovavano a borso di un'auto della Polizia locale di ritorno da un evento istituzionale in un Comune vicino. A quel punto il piccolo è stato fatto salire sull'auto degli agenti che hanno iniziato a fargli domande per capire cosa fosse successo.

Poco dopo è sopraggiunto il padre del piccolo, in evidente stato di agitazione, il quale ha spiegato la situazione. Il bimbo, affetto da un disturbo dello spettro autistico, sarebbe riuscito ad allontanarsi da solo da casa. Il genitore e il piccolo sono stati quindi condotti alla loro abitazione per una verifica da parte della Polizia, che una volta accertati i fatti ha riaffidato il bambino alla famiglia.

Se non fosse stato notato immediatamente, le cose per il piccolo sarebbero potute andare decisamente male. Solo pochi giorni fa, in provincia di Belluno, un 11enne è stato fatto scendere dal bus su cui viaggiava perché sprovvisto del biglietto corretto. La camminata al freddo gli è costata una leggera ipotermia. L'autista invece è stato sospeso in attesa di accertare i fatti.