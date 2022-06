Bimbo di 5 anni travolto e schiacciato dal cancello di casa a Verona, è gravissimo in ospedale L’incidente si è verificato intorno alle ore 17 quando il cancello ha travolto e schiacciato il bimbo che si trovava nel cortile di casa a Valeggio sul Mincio.

A cura di Antonio Palma

Gravissimo incidente oggi pomeriggio in provincia di Verona dove un bambino di cinque anni è stato travolto e schiacciato da un cancello rimanendo ferito in maniera grave. L'episodio si è consumato nel pomeriggio di giovedì 2 giugno nell'abitazione di famiglia del piccolo, nel comune di a Valeggio sul Mincio, al confine tra territorio veneto e Lombardia. Secondo le prime informazioni, l'incidente si è verificato intorno alle ore 17 quando, per motivi ancora da chiarire, il cancello ha travolto e schiacciato il bimbo che si trovava nel cortile di casa.

Immediato l'allarme ai numeri di emergenza lanciato dagli stessi parenti del piccolo che erano presenti in casa e hanno assistito impotenti alla scena. Sul posto sono intervenuti in poco tempo gli operatori del Suem 118 con ambulanza e auto medica prestando i primi soccorsi. Le condizioni di salute del piccolo sarebbero apparse subito molto gravi.

Vista la gravità delle ferite, infatti, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso che poi ha provveduto al trasporto de bimbo in "codice rosso" all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Nella struttura del capoluogo è stato ricoverato in gravi condizioni. Sul luogo dell'accaduto sono accorse poi anche le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Fondamentali saranno i racconti dei presenti per dare un primo contorno al drammatico incidente.