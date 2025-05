video suggerito

Bimbo di 3 anni precipita da finestra a Castelnovo Monti, è gravissimo: i genitori non si accorgono di nulla Un bimbo di 3 anni è caduto oggi all’alba dalla finestra di una abitazione al terzo piano a Castelnovo Monti, sull’Appennino Reggiano: a lanciare l’allarme alcuni passanti, mentre i genitori non si sarebbero accorti di nulla. Trasferito all’ospedale di Parma, sarebbe in condizioni critiche. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Ida Artiaco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Paura questa mattina a Castelnovo Monti, sull'Appennino Reggiano, dove un bambino di 3 anni è precipitato dalla finestra del secondo piano di un'abitazione in cui vive con la mamma e il papà, facendo un volo di circa 10 metri. A dare l'allarme, poco dopo le 6.30, sono stati dei passanti che hanno visto il piccolo a terra.

Stando a quanto ricostruito, i genitori erano in casa ma non si erano accorti in un primo momento dell'assenza del bimbo e di quanto accaduto. Il piccolo soffrirebbe della sindrome dello spettro autistico e si sarebbe arrampicato sulla finestra. L'elisoccorso lo ha trasportato al Maggiore di Parma: è in condizioni critiche. Su quanto successo indagano i carabinieri di Castelnovo Monti per accertare eventuali responsabilità.

In aggiornamento.