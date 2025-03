Bimbo di 2 anni batte la testa mentre gioca a pallone con il fratellino: ricoverato in terapia intensiva

video suggerito

Quella che doveva essere una giornata di spensierato divertimento si è tragicamente trasformata in un incubo nel pomeriggio di domenica 16 marzo a Trebaseleghe, un comune in provincia di Padova. Un bambino di soli due anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova con l’elisoccorso dopo aver subito un grave trauma cranico mentre giocava in casa. Il piccolo, che stava trascorrendo del tempo insieme al fratello nel salone della loro abitazione, sarebbe caduto violentemente a terra, sbattendo la testa in modo forte, pare dopo aver calciato un pallone. Le circostanze esatte della caduta sono ancora in fase di accertamento, ma l’incidente ha avuto un impatto devastante.

I primi a intervenire sono stati i genitori, che si sono accorti immediatamente della gravità della situazione. Il bambino non rispondeva ai tentativi disperati di svegliarlo, rimanendo incosciente. Di fronte a questa scena, i genitori non hanno perso tempo e hanno chiamato i numeri di emergenza. In pochi minuti, sul luogo dell’incidente sono arrivati i soccorritori del Suem 118. I medici, dopo aver valutato la situazione, hanno confermato che il bambino era privo di sensi e, in considerazione della gravità della situazione, hanno richiesto l’intervento immediato dell’elisoccorso.

L'elisoccorso ha prelevato il piccolo e lo ha trasportato in tempi rapidissimi al Policlinico di via Giustiniani a Padova, dove è stato ricoverato con prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica. I medici si sono subito concentrati sul suo stato, cercando di stabilizzare le sue condizioni e di monitorare i suoi parametri vitali. La situazione era molto preoccupante, ma la speranza non è mai venuta meno.

Nel pomeriggio di oggi, finalmente, è arrivata una notizia rassicurante: il piccolo sarebbe fuori pericolo. La notizia è stata confermata dai medici che, pur mantenendo un atteggiamento di cautela, hanno comunicato che le sue condizioni sono notevolmente migliorate. Sebbene siano necessari ulteriori accertamenti per monitorare con precisione la sua situazione, il peggio sembra ormai essere passato e la famiglia ha potuto tirare un sospiro di sollievo.