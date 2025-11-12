Bimbo di 17 mesi ustionato con acqua bollente a Savona: ricoverato in gravi condizioni al Gaslini

Un grave incidente domestico si è verificato nel centro storico di Villanova, nel Savonese, poco dopo mezzogiorno. Un bambino di appena 17 mesi è rimasto ustionato dopo essere entrato in contatto con acqua bollente.

L’allarme è scattato attorno alle 12.30: sul posto sono intervenuti in pochi minuti un’ambulanza della Croce Bianca di Albenga, l’automedica del 118 e l’elicottero Grifo, che ha poi trasportato d’urgenza il piccolo all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

I sanitari hanno prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, ma le condizioni del bambino sono apparse subito molto gravi. Secondo le prime informazioni, avrebbe riportato ustioni di secondo e terzo grado su circa il 60% del corpo.

La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento: al momento, non è chiaro come il piccolo sia venuto a contatto con l’acqua bollente. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e ricostruendo ogni dettaglio dell’episodio.