Bimbo di 14 mesi morto in Friuli: aveva la febbre alta. Attesa per le cause del decesso a Majano

Il bimbo era figlio di Ilario Tommasini ed Elisa Forte, entrambi ex campioni di rugby. Il piccolo si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, poco dopo il ricovero d’urgenza. Attesa per le cause del decesso.

immagine di repertorio

Una tragedia improvvisa ha scosso la comunità di Majano, in Friuli. Un bambino di appena 14 mesi si è spento nella notte tra lunedì e martedì all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Fino a domenica era un bimbo vivace, in perfetta salute. Poi, nel giro di poche ore, tutto è cambiato.

La febbre è arrivata all’improvviso, accompagnata da una forte inappetenza che non accennava a passare. Preoccupati, i genitori – Elisa Forte e Ilario Tommasini, entrambi rugbisti a livello professionistico – lo hanno portato al pronto soccorso di San Daniele del Friuli. I medici hanno subito capito che la situazione era molto seria e hanno disposto il trasferimento d’urgenza a Udine. Nonostante gli sforzi dei sanitari, intorno all’una di notte il cuoricino del piccolo ha smesso di battere. Al momento le cause esatte restano sconosciute: la famiglia attende con dolore gli esiti degli accertamenti clinici.

Elisa Forte, originaria di Majano, è stata una delle giocatrici più note del rugby femminile italiano: con il Villorba ha vinto lo scudetto nel 2019. Ilario Tommasini, di Vivaro, ha alle spalle una carriera da pilastro con le maglie di Udine e Pordenone, prima di diventare allenatore. Proprio lui, nella stagione 2024, ha guidato la stessa squadra trevigiana alla conquista del titolo nazionale. Due vite legate allo sport, al sacrificio e alla passione per il rugby, ora travolte da un vuoto incolmabile.

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La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti amici, compagni di squadra e intere società sportive. Il Villorba Rugby ha pubblicato un messaggio commosso sui social:

La nostra intera famiglia si stringe attorno al dolore inimmaginabile di Ilario ed Elisa per l’improvvisa scomparsa del piccolo Francesco, di soli quattordici mesi. Una tragedia che lascia un vuoto incolmabile nella nostra comunità e in chiunque abbia condiviso gioie e fatiche in campo con loro. Elisa, campionessa d’Italia nel 2019, e Ilario, che ha guidato la femminile allo scudetto nel 2024, sono parte integrante della nostra storia. In questo momento di immensa tristezza, i nostri pensieri e tutto il nostro affetto sono rivolti a voi. Oggi più che mai, un abbraccio profondo da tutta la famiglia del Villorba Rugby".

Anche l’amministrazione comunale di Villorba ha espresso vicinanza. Il sindaco Francesco Soligo ha dichiarato:

Siamo profondamente addolorati e colpiti da questa improvvisa e tragica scomparsa. In questo momento di dolore inimmaginabile l’Amministrazione si stringe con sincera partecipazione attorno ai genitori, condividendo il lutto che ha colpito la loro famiglia e tutta la comunità del Villorba Rugby. La notizia ha profondamente scosso l’intera città, siamo senza parole. Come Comune, ci mettiamo a disposizione della famiglia per qualsiasi supporto sia loro necessario".

Nella stessa Majano, paese natale della mamma, il dolore è palpabile. Il sindaco Elisa Giulia De Sabbata ha detto:

Non conosco direttamente la famiglia, ma abbiamo saputo ieri sera della tragedia. Esprimo vicinanza e cordoglio alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione. Una morte inspiegabile di questo tipo colpisce tutti".

Ora la speranza è che almeno gli esami in corso possano dare qualche risposta, per quanto dolorosa, a chi sta vivendo quest'incubo.