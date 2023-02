Bimbo di 12 anni cade dall’altalena, batte la testa e muore a Teramo: “Un fiore che doveva sbocciare” Un bambino di 12 anni è morto ad Ancarano, nel Teramano, dopo essere caduto dall’altalena su cui stava giocando nel giardino di casa battendo con forza la testa. Il sindaco: “In questi casi il dolore ascolta solo se stesso”.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Tragedia nel Teramano: nella serata di ieri ad Ancarano un bambino di 12 anni è caduto dall'altalena che aveva nel giardino di casa, battendo con forza la testa ed è morto poco dopo. È successo intorno alle 19:30, poco prima della cena. Al momento sulla vicenda c'è il massimo riserbo.

Stando a quanto ricostruito finora, ad allertare i soccorsi sono stati i genitori. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata dall’ospedale di sant’Omero. Una volta giunti i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il pm di turno Silvia Scamurra ha disposto il trasporto della salma all’obitorio dell’ospedale Mazzini di Teramo. In mattinata verrà fatta la ricognizione cadaverica e poi sempre il pm deciderà se procedere con l’autopsia o restituire il corpo del bimbo alla famiglia per il funerale. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale stazione e della compagnia di Alba Adriatica.

Leggi anche Cade dal secondo piano del palazzo durante il lavoro, Nunzio muore in cantiere a 69 anni

Dalle indagini è emerso che il bambino aveva patologie pregresse e che verosimilmente potrebbe essere caduto per un malore.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Ancarano, Angelo Panichi: "In questi casi il dolore ascolta solo se stesso. È una di quelle tragedie improvvise che non ti aspetti, era un bambino solare, eccezionale. Andava bene a scuola, di una dolcezza infinita. Un fiore che doveva sbocciare e non è sbocciato", ha detto, aggiungendo che "la mamma è un'interprete, il papà un pittore. Persone che fanno parte della nostra comunità, che viviamo quotidianamente. Non ci sono davvero parole, può parlare solo il dolore".

Un episodio simile si è verificato lo scorso agosto ad Avezzano, dove una bambina di 12 anni è morta dopo l'altalena dell'oratorio parrocchiale sulla quale stava giocando le è crollata addosso. Trasferita con l'elisoccorso in ospedale, è deceduta poco dopo il ricovero: troppo profonde le ferite riportate.