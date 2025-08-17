Bimbo di 10 anni muore travolto da un treno in Egitto: viveva nel Piacentino, era in vacanza con la famiglia

Un bimbo di 10 anni di Vigolzone, in provincia di Piacenza, è morto in Egitto travolto da un treno, durante le vacanze nel Paese d’origine. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe scivolato in stazione mentre stava arrivando un convoglio. Il cordoglio dei compagni di squadra: “Ricorderemo per sempre un simpaticissimo bambino che tutti chiamavamo ‘Momo’”.

Ambulanza egiziana – Immagine di repertorio.

Un bimbo di 10 anni di Vigolzone, in provincia di Piacenza, è morto in Egitto travolto da un treno, durante le vacanze nel Paese d'origine della famiglia.

La dinamica della tragedia è ancora tutta da chiarire ma, secondo le primissime ricostruzioni riportate dai quotidiani piacentini, il piccolo Mohamed sarebbe scivolato in stazione proprio mentre stava arrivando un convoglio.

L’impatto con il mezzo, purtroppo, è stato fatale. A quanto si apprende, il bambino era in Egitto insieme alla mamma e alla sorella, mentre il padre e il fratello maggiore erano rimasti a Vigolzone, impegnati con il lavoro.

Leggi anche Famiglia in auto viene travolta da valanga di fango e detriti: nella macchina anche due bambini

Il papà, subito dopo aver appreso la notizia della morte del figlio, ha raggiunto i familiari in Egitto. Il bimbo frequentava la scuola del paese e giocava a calcio nei Pulcini nella società dell' UPD Vigolzone, riporta il giornale Il Piacenza.

In un post pubblicato su Facebook la società lo ha ricordato così: "Con la tristezza nel cuore vi portiamo una notizia che non avremmo mai voluto dare. A causa di una tragica fatalità il nostro amico e giocatore del settore giovanile Mohamed non è più con noi".

"La società UPD Vigolzone si stringe alla famiglia e si ricorderà per sempre di un bravo e simpaticissimo bambino che tutti chiamavamo ‘Momo'".

La notizia ha sconvolto profondamente la comunità di Vigolzone. Sotto il post pubblicato sui social dalla squadra di calcio del piccolo ‘Momo' tantissimi commenti che esprimono cordoglio per la morte del bimbo e vicinanza alla famiglia.

"Sentite condoglianze alla famiglia, lo accolgano gli angeli", scrive un utente; "Condoglianze a voi tutti e un abbraccio forte e sincero ai familiari. Queste notizie non vorremmo riceverle mai", commenta un altro. E ancora: "Che dispiacere, che la terra ti sia lieve, piccolo Momo".