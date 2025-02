video suggerito

Bimba di 5 anni precipita dal terzo piano di un palazzo ad Ancona: gravissima L’incidente sabato mattina in via Rovereto ad Ancona: la piccola, nata nel 2019 e con problemi di disabilità, è caduta da circa sette metri d’altezza. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Susanna Picone

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gravissimo incidente oggi ad Ancona: una bambina di 5 anni è precipitata dal terzo piano di una palazzina, circa sette metri d'altezza, in via Rovereto. Stando alle prime informazioni, la piccola è attualmente in ospedale in gravissime condizioni. Ma fortunatamente, stando alle prime informazioni trapelate, non ci sarebbero organi compromessi né emorragie.

L’incidente è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, sabato 1 febbraio: sul posto sono intervenuti i poliziotti di Squadra Mobile, Scientifica e Volanti per ricostruire la dinamica. I poliziotti stanno eseguendo i rilievi.

A soccorrere la bambina, nata nel 2019 e che avrebbe problemi di disabilità, sarebbe stato un vicino che poi l’ha portata in casa. La bambina è stata quindi trasferita d'urgenza dal 118 al vicino ospedale materno infantile Salesi. È ora in attesa di essere sottoposta a tac per verificare la presenza di eventuali fratture ossee.

Gli investigatori sono ancora al lavoro per ricostruire la dinamica del fatto.

Articolo in aggiornamento