Bimba di 4 anni morsa da un cane selvatico su una spiaggia di Vasto, il papà: “Un lupo” Un bambina di 4 anni è stata aggredita da un cane mentre passeggiava con la famiglia a Vasto marina. A salvarla l’intervento del padre che l’ha strappata dalla morsa dell’animale: secondo l’uomo si trattava di un lupo.

A cura di Chiara Ammendola

La bambina aggredita a Vasto

Un cane selvatico, forse un lupo. Questo dovranno chiarirlo gli inquirenti, ma ciò che chiaro è che l'animale ha aggredito una bambina di 4 anni su una spiaggia di Vasto: la piccola era in compagnia del padre, della madre e della sorellina, quando è stata assalita da quello che il padre è convinto sia un lupo.

L'animale si è avvicinato alla piccola che passeggiava nei pressi della Bagnante, a Vasto marina, dove il padre aveva parcheggiato l'auto. Una scena che l'uomo ha definito terrificante sui social, lì dove ha condiviso un post per denunciare l'accaduto ma soprattutto per condividere le foto della maglietta indossata dalla figlia: nell'immagine si vede lo strappo, provocato evidentemente dalla morsa dell'animale.

“'Papà domani mi porti a vedere il Giro delle biciclette?' mi aveva chiesto la mia primogenita – si legge nel post social di Giampaolo Natale – ‘Certo' le ho risposto. Non sapendo che quella sera mi sarei ritrovato all’improvviso a strapparla dai denti di un lupo mentre passeggiavamo sul bagnasciuga di Vasto marina”.

Leggi anche Spunta un lupo mentre porta a spasso il cane, donna attaccata e ferita in Toscana

“Alla fine di tutto siamo grati a Dio perché la situazione poteva essere molto peggiore, ma è stato davvero terrificante”, conclude l'uomo che ha poi accompagnato la figlia all'ospedale San Pio. È stato lui a intervenire per strappare la piccola dalla presa dell'animale prima che potesse ferirla. Per fortuna le ferite riportate sulla schiena dalla piccola non si sono rivelate gravi.

“Mi sono girato un attimo perché la figlia più piccola, che ha un anno, sta imparando a camminare, quindi volevo incitarla un po' – ha raccontato a un giornale locale – appena mi sono voltato dalla parte opposta, ho visto un cane, che rincorreva mia figlia più grande. Poi le è saltato addosso e l'ha aggredita con i denti”.

L'animale è tornato all'attacco, ma l'uomo è riuscito ad allontanarlo con dei calci. Agli inquirenti ai quali ha denunciato l'accaduto si è detto convinto che si trattasse di un lupo.