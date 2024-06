video suggerito

Bimba di 2 anni morta ad Aosta dopo essere stata 2 volte in pronto soccorso, indagati due pediatri Due medici risultano indagati per la morte della bimba di 2 anni deceduta nell’ospedale di Aosta dopo essere stata due volte in pronto soccorso. Disposta l’autopsia sul corpo della bimba morta per cause da accertare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Almeno due medici sono indagati dalla Procura di Aosta per la morte di una bimba di 2 anni avvenuta nella notte tra il 10 e l'11 giugno all'ospedale Beauregard del capoluogo regionale. Si tratta di due pediatri che, secondo i primi accertamenti, avrebbero preso in carico la bimba al suo ingresso in ospedale.

È probabile però che con il prosieguo degli accertamenti da parte delle autorità, altri medici possano risultare indagati. Con l'avviso di garanzia in questa fase potranno partecipare con i propri consulenti all'autopsia sul corpicino della piccola ordinata dalla Procura e prevista per lunedì prossimo per far luce sulle cause del decesso. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo.

La vicenda è ancora in fase di definizione, ma sembra che la piccola sia entrata in ospedale nella notte tra domenica e lunedì per una generica indisposizione. Dopo i controlli nel reparto di Pediatria, la piccola era stata dimessa e rimandata a casa in quanto, secondo i medici, era in buone condizioni di salute. Lunedì pomeriggio però i familiari sono tornati in ospedale perché la bimba continuava a stare male nonostante le rassicurazioni del personale sanitario. La minore era stata quindi sottoposta a nuovi controlli e a ulteriori cure. Per sicurezza era stata tenuta sotto osservazione nella stessa struttura sanitaria, ma la situazione è precipitata nella tarda serata, quando le sue condizioni sono peggiorate. Alle 3 di notte, purtroppo, è avvenuto il decesso per cause che al momento restano da accertare.

L'autopsia disposta dalla Procura servirà proprio a capire cosa la bimba possa aver avuto e quali sono state le cause del suo decesso. Al momento risultano indagati due pediatri, ma è possibile che il cerchio dei medici che riceveranno l'avviso di garanzia si allarghi nelle prossime ore.