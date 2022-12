Bimba di 11 anni esce da scuola e scompare nel nulla: è stata ritrovata a Piacenza È stata ritrovata la bambina di 11 anni, scomparsa oggi a Piacenza. Dopo essere uscita da scuola se ne erano prese le tracce. Ricerche su tutto il territorio.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio

È stata per fortuna ritrovata la bambina di cui non si avevano notizie dal primo pomeriggio di oggi, quando era uscita da scuola a Piacenza. Aveva perso l’autobus e si era incamminata da sola verso casa.

Per tutta la giornata di oggi l'itera città emiliana era stata in apprensione dopo la notizia della scomparsa della bambina.

La madre, non vedendola tornare a casa, poco dopo le 13 di oggi, ha dapprima diramato l'allarme attraverso amici e altri genitori su Whatsapp e quindi si è poi rivolta alle forze dell'ordine, che ne hanno diffuso la foto lanciando un appello: "Chiunque avesse informazioni chiami le forze dell’ordine, 112 o 113".

Immediatamente è partito anche il tam tam sui social, con decine di appelli che sono stati pubblicati in pochi minuti su tutte le piattaforme. "Chiunque avesse informazioni chiami le forze dell’ordine. Ci auguriamo con tutto il cuore che la piccola Sofia ritorni dalla sua famiglia il prima possibile", è uno dei messaggi condivisi su Facebook.

Quando è sparita, la piccola, di origine sudamericana, indossava un giubbotto verde scuro, stivali neri, pantaloni neri e zaino arcobaleno.

Si ipotizza che possa aver perso il bus che prende ogni giorno per tornare a casa o che sia salita su una linea sbagliata. In particolare, è possibile che si sia recata alla fermata dell'autobus 16 di via Montebello ma potrebbe averlo perso dirigendosi quindi verso via Raffalda verso le 13.40.

Le ricerche degli agenti di sono estese dal centro città alla stazione ferroviaria fino alla primissima periferia dove la bambina abita con i genitori. Poi, è arrivato il lieto fine.