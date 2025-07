Biella, muore in un incidente Francesco Montoro, noto imprenditore e “re” del basket in città

Un grave incidente stradale avvenuto questa mattina alle porte di Biella è costato la vita a Francesco Montoro, 69 anni, imprenditore di spicco nel mondo delle cooperative sociali e presidente di Eurotrend. Lo schianto fatale si è verificato intorno alle 8.30 lungo la strada provinciale 400 del Maghettone, nel territorio comunale di Ponderano.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto guidata da Montoro – una Volkswagen Maggiolone – si sarebbe scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. L’urto è stato violentissimo: l’imprenditore è rimasto incastrato tra le lamiere del proprio veicolo ed è deceduto sul colpo. Illeso, seppur lievemente ferito, l’autista del mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che stanno conducendo gli accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro.

Figura molto conosciuta nel Biellese, Montoro era noto per il suo impegno nel settore del sociale, alla guida di Eurotrend, una delle cooperative più rilevanti del territorio. Ma il suo nome è legato anche al mondo dello sport: nei primi anni 2000 fu ai vertici della Pallacanestro Biella, accompagnando la squadra nelle storiche stagioni in Serie A e contribuendo, anche come sponsor, alla partecipazione del club in una competizione europea.

Personalità carismatica e spesso sopra le righe, Montoro si era distinto anche per il suo temperamento vivace e le frequenti prese di posizione critiche nei confronti di istituzioni e amministratori locali. Una figura discussa, ma certamente protagonista della vita economica e sociale biellese degli ultimi decenni.