Biella, dà fuoco alla casa, la moglie si lancia dal balcone per sfuggire alle fiamme: lui è gravissimo Dramma familiare ad Andorno Micca. Un uomo ha appiccato il fuoco al suo appartamento dove si trovavano anche la moglie e i figli. La donna nel tentativo di salvarsi è è lanciata dal balcone alto tre metri.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono rimasti gravemente feriti a seguito di un incendio scoppiato nella loro abitazione in via Angelica Rapa, ad Andorno Micca, in provincia di Biella. Stando alle prime ricostruzioni, è stato l'uomo a dare alle fiamme l'appartamento rimanendo intossicato e poi trasportato in ospedale in codice rosso perché intossicato dal fumo. Per fuggire al rogo, la donna, 36 anni, si è invece lanciata da una finestra posizionata a un'altezza di circa tre metri. Ricoverati in codice giallo anche i due figli lievemente intossicati.

L'ipotesi incendio doloso è stata confermata dalle prime ricostruzioni. I vicini di casa hanno riferito di aver sentito intorno alle 7 di oggi, 16 maggio, un forte boato e di avere visto la donna lanciarsi mentre le fiamme invadevano l’appartamento, dove la famiglia viveva da 3 mesi circa. Stando ai primi accertamenti le fiamme sono partite dalla camera da letto e si sono poi propagate verso il salone. Una dinamica che fa ipotizzare l'utilizzo di liquidi infiammabili. L'alloggio è andato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Presente anche il procuratore di Biella. I soccorsi trovato uno dei figli, 13 anni, seduto fuori, sulle scale, la donna invece si è lanciata dal primo piano. L'altro ferito sarebbe un vicino di casa, che è entrato in casa per aiutare quando ha visto le fiamme.

Il sindaco Davide Crovella dice di aver "ricevuto notizie frammentate" e commenta: "È il momento di far lavorare forze dell'ordine e vigili del fuoco. Conosco personalmente la signora coinvolta e il figlio, stiamo seguendo la vicenda e attendiamo di capire la dinamica. Speriamo non ci siano conseguenze serie".