Attualità
video suggerito
video suggerito

Benzinaio derubato a Torriglia, la comunità si mobilita: “L’hanno buttato a terra e minacciato, merita aiuto”

Il giovane benzinaio, originario del Bangladesh, da qualche mese lavora nell’unico distributore della zona. Dopo una rapina è partita la gara di solidarietà per aiutarlo a recuperare la somma rubata.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
A cura di Mariarosaria Coppola

Immagine

È una storia a lieto fine quella che vede come protagonista un giovane benzinaio originario del Bangladesh. Nel pomeriggio dello scorso 18 maggio, il ragazzo è stato vittima di una rapina, venendo derubato dell'incasso della stazione di servizio in cui lavorava da poco in Via Rosciano a Torriglia, un borgo della Liguria di appena 2.200 residenti a 30 km da Genova.

Leggi anche
Alex Marangon, quasi tutti i partecipanti al rito sciamanico positivi all'ayahuasca, in sette anche alla cocaina

La notizia ha fatto in poco tempo il giro del paese, anche grazie ai gruppi Facebook, e la reazione dei residenti non si è fatta attendere. La comunità ha deciso di stringersi attorno al nuovo concittadino: è partita così una vera e propria gara di solidarietà per aiutarlo a recuperare la somma rubata.

L'idea è stata di Monica Della Casa, una cittadina del paese proprietaria di un supermercato in zona, che ha organizzato una colletta con l'obiettivo di raggiungere 1.800 euro.

"Oggi è successa una cosa indicibile a un ragazzo che da poco ha rilevato un attività molto importante a Torriglia, molte persone hanno espresso la volontà di poterlo aiutare e la raccolta fondi tramite crowdfunding è il metodo più veloce ed efficace. Non lasciamolo solo. Facciamogli sentire la nostra vicinanza nella speranza che queste cose non capitino più", si legge sull'inserzione che invita a donare.

Fanpage.it ha sentito la promotrice della donazione collettiva: "Ci siamo sentiti tutti un po’ in colpa per quello che gli è successo, ma Islam può contare su di noi. È un modo per fargli sentire la nostra vicinanza, potremmo sembrare un paese chiuso, ma non lo siamo". Monica ci racconta cosa è accaduto al benzinaio: "Questo ragazzo benvoluto da tutti, stava portando i soldi in banca, l'hanno buttato a terra e minacciandolo con una pistola si sono portati via l'incasso di circa 4000 euro. I residenti l'hanno trovato a piangere per terra disperato dopo l'aggressione. Allora abbiamo deciso di aiutarlo, è arrivato da poco nel nostro Paese ed è molto gentile, se lo merita."

La risposta della comunità è stata immediata, tanto da raggiungere la cifra stabilita in poche ore, parallelamente altri contributi sono stati reperiti da Paola.

"Da queste parti siamo abituati a non chiudere neppure la macchina. È un paese tranquillo, ci conosciamo tutti e un episodio di questo tipo non era praticamente mai successo – racconta a Fanpage.it Monica- per questo abbiamo pensato che non sono i 2000 euro che ti risolvono la vita, ma è il sentirsi responsabili per l'accaduto."

Immagine
Flotilla, attivisti liberi, Carotenuto: "Trattati come criminali: botte e abusi sessuali"
"Violenze, abusi e molestie sessuali": le torture di Israele nei confronti degli attivisti della Flotilla
Tajani: "Da Ben Gvir atteggiamento da regime dittatoriale"
Voi zitti e complici di Israele per anni, non fate finta di prendervela con Ben Gvir oggi
Francesco Cancellato
Pensateci: se Israele tratta così dei cittadini italiani cosa sta facendo ai palestinesi a Gaza?
Francesca Moriero
Fascette ai polsi e costretti in ginocchio a testa giù: in un video il "benvenuto" di Ben-Gvir agli attivisti della Flotilla
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views