Bellaria, cade nella piscina dell’hotel e batte la testa: turista muore dopo 5 giorni di agonia È morto dopo 5 giorni in ospedale il turista tedesco che era stato ricoverato all’ospedale “Bufalini” di Cesena dopo aver sbattuto la testa sul bordo della piscina di un albergo in Romagna.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Non ce l’ha fatta il turista tedesco di 51 anni che era ricoverato all’ospedale "Bufalini" di Cesena. L’uomo è morto cinque dopo un incidente avvenuto mentre si trovava in un albergo a Bellaria – Igea Marina, dove stava trascorrendo un periodo di vacanze con la famiglia. Il turista, sembrerebbe in seguito a un malore, era caduto mentre si trovava a bordo piscina e aveva battuto la testa. Il decesso dell’uomo è avvenuto all’ospedale di Cesena, dove era stato ricoverato dopo l'incidente a causa del grave trauma cranico riportato nella caduta.

Il drammatico incidente si è consumato il 25 agosto scorso nei pressi della piscina dell’hotel in Romagna in cui il turista alloggiava insieme ai suoi familiari. A un certo punto l’uomo avrebbe iniziato ad accusare un malore che, stando agli accertamenti, gli avrebbe provocato una perdita di conoscenza e che lo avrebbe fatto cadere a terra. E purtroppo cadendo l'uomo aveva battuto violentemente la testa.

Stando a quanto è stato possibile ricostruire, si sarebbe trattato di un fatto puramente accidentale. L’allarme era immediatamente scattato e sul posto erano intervenuti i mezzi del 118 che avevano preso in cura il turista. Ma le sue condizioni di salute erano subito apparse particolarmente critiche, tanto che il personale sanitario lo aveva portato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini.

Per cinque giorni il turista ha lottato in terapia intensiva tra la vita e la morte, fino al tragico epilogo di lunedì scorso, quando i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I familiari hanno dato il consenso per l’espianto degli organi. La salma verrà ora portata in Germania per il rito funebre.