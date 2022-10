Battuta di pesca in apnea alle Isole Eolie finisce in tragedia: Giuseppe muore a 35 anni Giuseppe Giuliano, sub di 35 anni, è morto probabilmente a causa di un malore mentre stava facendo una battuta di pesca tra Lipari e Vulcano. A dare l’allarme sono stati i due amici che erano con lui. Lascia la moglie e una figlia piccola.

A cura di Ida Artiaco

Tragedia alle Isole Eolie, dove quella che doveva essere un a tranquilla giornata con gli amici si è trasformata in tragedia per un ragazzo di 35 anni e la sua famiglia. Giuseppe Giuliano, questo il nome del giovane, residente a Troina, è morto durante una battuta di pesca al largo di Vulcano. Lascia la moglie e la figlia piccola.

Lui e due suoi amici, con un gommone, erano partiti da Milazzo. Avevano deciso, approfittando della bella giornata di ieri, di raggiungere il canale tra la stessa isola e Lipari per una battuta di pesca subacquea. Giuseppe si è immerso ma i suoi compagni d'avventura si sono resi quasi subito conto che c'era qualcosa che non andava, non vedendolo rientrare.

Hanno iniziato la ricerca fin quando hanno visto il corpo di Giuseppe quasi in fin di vita galleggiare nel tratto di mare sotto un noto albergo di Vulcano. Hanno tentato di issarlo a bordo, ma senza riuscirci. Li ha aiutati un pescatore che transitava con la sua barca: grazie al suo apporto sono riusciti a riportarlo sul gommone. Arrivati sulla terra ferma, al porto di Vulcano-Levante, sono intervenuti un medico e i volontari della Croce Rossa, che hanno provato per circa mezz'ora a rianimarlo, ma per il 35enne non c'era già più nulla da fare.

A causare il decesso del giovane è possibile che sia stato un malore, anche perché il sub ha staccato la cintura con i pesi per potere tornare subito in superficie. Ma è stato tutto inutile.

Giuseppe Giuliano, assieme ai suoi amici, era un sub esperto e amante delle Eolie. Solo settimana scorsa lo stesso gruppo era stato a Stromboli, a pescare. Sulla vicenda i carabinieri dell'isola eoliana hanno avviato le indagini e un fascicolo è stato inviato alla procura della Repubblica di Barcellona. Ma il sostituto procuratore di turno non ha disposto l'autopsia e così la salma è stata restituita alla famiglia.

"Porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia di Giuseppe e ringrazio la Croce Rossa, la guardia medica , i Carabinieri di Vulcano e il Comandante Luigi Prizzi accorsi al porto di Levante, per i tentavi di rianimazione e il loro sempre eccezionale lavoro. Questa tragedia sottolinea la necessità di avere un adeguato punto ospedaliero a Lipari, per garantire la sicurezza e la salute degli abitanti delle Eolie, dei turisti e di tutti gli sportivi che praticano attività legate al mare. Sarà un mio personale impegno chiedere, con urgenza, al nuovo Assessore alla Sanità, non appena sarà nominata la Giunta Regionale, un colloquio, al fine di avere garanzie sul futuro dell’ospedale di Lipari e lavorare insieme per i cittadini delle Isole minori", ha scritto su Facebook Eliana Longi, deputata di Fdi.