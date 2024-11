video suggerito

Bari si sveglia con la grandine (che sembra neve): lungomare imbiancato e problemi al traffico Forte calo della temperature in tutta la Puglia (e il sud Italia). Nel capoluogo arriva la cosiddetta 'granola' (precipitazione a metà tra neve e ghiaccio). Primi fiocchi sui Monti Dauni e sul Gargano.

A cura di Biagio Chiariello

Lo diciamo subito: quella che ha imbiancato Bari non è neve. Si è trattato di una forte grandinata che si è abbattuta attorno alle 7 del mattino sul capoluogo pugliese. Un'immagine sicuramente insolita che ha reso il lungomare ancora più suggestivo (e molto fotografato).

Secondo alcuni siti specializzati nell'analisi dei fenomeni meteorologici, si sarebbe trattato più precisamente di "gragnola", una precipitazione che rappresenta una via di mezzo tra neve e grandine.

Qualche problema si è registrato in diversi quartieri del capoluogo, con rallentamenti al traffico, soprattutto sulle strade extraurbane. Sulla SS16 si è verificato un incidente, allo svincolo di Bari San Pasquale in direzione sud, che ha coinvolto diverse auto.

La Polizia Locale, tramite un avviso su Telegram, ha esortato gli automobilisti a prestare attenzione, raccomandando di "prestare massima attenzione" per l’intensa grandinata "in alcune zone della città".

La neve, però, è arrivata comunque in Puglia, ma nel Foggiano. A Monte Sant'Angelo, situato a circa 800 metri di altitudine sul promontorio del Gargano, i primi fiocchi di neve sono apparsi all'alba, per poi cedere il passo al sole.

In questo caso non sono stati segnalati disagi alla circolazione stradale. La neve è caduta anche a San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, così come sul subappennino dauno, in particolare nelle zone dei monti dauni settentrionali.

Le temperature sono scese bruscamente in tutto il Sud Italia a causa delle correnti fredde che hanno interessato la Penisola; nel corso della giornata è comunque previsto un miglioramento generale, con cielo sereno. Tuttavia, il clima rimarrà freddo su tutta la regione, con valori che non supereranno comunque i 10 gradi.