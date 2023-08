Bari, perdono la nave da crociera e iniziano a gridare: “Capitano, ci aspetti per favore” I due turisti sono arrivati sulla banchina da del porto di Bari quando ormai era stata tolta la passerella di accesso alla nave da crociera. Così si sono messi ad urlare nel tentativo di bloccare la partenza per poter salire a bordo. Qualcuno sul transatlantico ha catturato il momento, il video è diventato virale sui social.

A cura di Biagio Chiariello

"Capitano, per favore. Signor capitano, per favore. Voi che potete". Hanno provato in tutti i modi a salire su quella nave da crociera i due turisti, sulla banchina del porto di Bari, arrivati quando ormai era stata tolta la passerella di accesso era ormai già stata tolta.

Come si vede nel video registrato da chi era sulla crociera, diffuso da Welcome To Favelas su Instagram (e altri social) – e poi rilanciato su TikTok, diventando virale in poche ore – la coppia grida al comandante del transatlantico con l'obiettivo di salire a bordo, facendo segno anche con le braccia per cercare di richiamare l'attenzione del numero uno della nave.

Ad agitarsi di più è il marito: che ad un certo punto salta sulle panchine per farsi vedere e cercare di bloccare la partenza. In camicia e bermuda (e con le borse) le tenta tutte. Ma alla fine la nave da crociera parte senza i due turisti.

Il filmato è diventato virale sui social suscitando l'ilarità degli internauti. "Capisco che la colpa è dei signori, purtroppo se fai lo fai una volta poi lo pretendono tutti. La crociera ha degli orari e vanno rispettati. Però, ragazzi, mettiamoci nei loro panni! Saremmo stati disperati tutti! Valigie, soldi, crociera pagata, e poi resti a terra", fa notare un utente in uno dei tanti commenti.

E ancora, scrive un altro: "Se la nave era ancora ferma, con tutte le argomentazioni che volete, potevano ancora farli salire. Sono comunque due persone che hanno pagato una vacanza che vedono svanire solo per qualche minuti di ritardo che può succedere a tutti. Dai".