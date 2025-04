video suggerito

Bari, moto contro auto: muore 30enne dopo una lezione di guida sicura Vincenzo Lombardo, 30enne appassionato di motocross e istruttore di guida sicura, è morto ieri a seguito di un incidente avvenuto a Noicattaro, in provincia di Bari. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Davide Falcioni

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 29 aprile, lungo la strada provinciale che conduce a Noicattaro, in provincia di Bari. A perdere la vita Vincenzo Lombardo, 30enne residente a Rutigliano, appassionato di motocross e istruttore di guida sicura. Il giovane è deceduto sul colpo dopo un violento impatto con un’automobile.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 20, nei pressi del parco Trisorio Cipolluzzi. Lombardo era in sella alla sua moto Bmw quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Lancia Ypsilon bianca proveniente dalla direzione opposta. La violenza dell'urto ha sbalzato i veicoli a circa 20 metri di distanza, rendendo inutili i tentativi di soccorso.

Il conducente dell’auto, soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, è stato trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. La strada teatro dell’incidente è considerata generalmente poco trafficata e con limite di velocità fissato a 50 km/h, ma risulta scarsamente illuminata.

Leggi anche Chiede al fratello di prestargli la moto dopo una festa e si scontra con un furgone: morto un 32enne

La notizia della morte di Vincenzo ha profondamente colpito la comunità di Rutigliano, dove il 30enne era molto conosciuto. Agricoltore di professione, era anche un volto noto tra gli appassionati di motociclismo e aveva gareggiato per anni nell’autodromo di Binetto. Proprio poche ore prima della tragedia, aveva tenuto una lezione di guida sicura.