Banda minaccia maestro in strada e posta video sui social: “Se bimbo torna in lacrime, sparisci dalla terra”

La banda ha fermato e minacciato il maestro in strada a Torino, incurante della presenza della figlioletta dell’uomo, una bambina piccola che teneva per mano. L’uomo circondato e intimidito da una banda di giovani autoproclamatisi giustizieri per presunti maltrattamenti in un istituto del quartiere di Barriera di Milano di cui non hanno nessuna prova.

"Se nostro nipote torna di nuovo in lacrime dalla scuola, tu sparisci dalla faccia della terra", Sono le esplicite minacce di morte nei confronti di un maestro di scuola elementare di Torino che è stato rincorso, circondato e intimidito da una banda di giovani autoproclamatisi giustizieri per presunti maltrattamenti in un istituto del quartiere di Barriera di Milano, senza nessuna prova.

La scena è stata immortalata in un video registrato dagli stessi giovani e diffuso poi sui social a corredo di pesanti accuse nei confronti del docente. Nel filmato si vede la banda di ragazzi che chiama in strada e raggiunge il maestro fermandolo e minacciandolo, incuranti della presenza della figlioletta dell'uomo una bambina piccola che Teneva per mano.

Nel video, pubblicato con un posto su Instagram con la didascalia "Siamo andati a prendere il maestro che abusa dei bambini a scuola", si vede in primo piano sia il volto dell'uomo sia quello della minore.

"Ci è stato riferito che hai alzato le mani su un bambino. È un nostro nipote, tornato a casa in lacrime. Se viene toccato ancora nostro nipote o qualsiasi altro bambino sparisci dalla faccia della terra" dice uno della banda al docente che appare smarrito, non riesce a capire cosa vogliono e pensa addirittura a uno scherzo.

"Non stiamo scherzando" replica la banda, poi le esplicite minacce. "La prossima volta che ci viene riferito che fa il bullo con un bambino. Agiremo in altra maniera. Non saranno più parole, ma fatti. Se viene toccato nostro nipote o qualsiasi altro bambino, sparisci dalla faccia della terra" è la minaccia al docente che conclude: "Questo video diventerà pubblico la tua faccia diventerà pubblica".

Il filmato, pubblicato sui social e poi cancellato, ha scatenato numerose polemiche e centina di commenti, tra chi approva l’azione e chi difende parla di semplice gogna mediatica l’insegnante senza alcuna prova. A capo della banda ci sarebbe un giovane influencer del posto, già denunciato per svariati episodi di violenza e non nuovo a simili episodi. Il docente ha presentato denuncia immediatamente e sui fatti stanno indagando le forze dell'ordine.