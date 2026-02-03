Bambino rischia di soffocare a scuola: la maestra lo salva seguendo le istruzioni del 118 in videochiamata

È accaduto oggi in una scuola di Parma: il bambino è in ospedale, la prognosi è riservata ma il quadro clinico mostrerebbe segni di miglioramento.

Grande paura oggi in una scuola elementare di Vicofertile, una frazione di Parma. Un bambino di sette anni ha rischiato di soffocare mentre era a scuola: il piccolo ha avuto una crisi respiratoria poco prima delle 13 probabilmente a causa di un boccone andato di traverso. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Maggiore di Parma: la prognosi è riservata ma, stando alle prime informazioni, il quadro clinico mostrerebbe segni di miglioramento.

E se è salvo è grazie a un ottimo lavoro di squadra e la prontezza di una maestra che si è accorta subito di quello che stava succedendo. Le insegnanti hanno chiamato i soccorsi e una di loro, in videochiamata con gli operatori del 118, è riuscita a seguire le loro istruzioni e a effettuare il massaggio cardiaco durante il quale il piccolo ha espulso il bolo alimentare che ostruiva le vie aeree e fortunatamente ha ripreso a respirare. A quel punto il 118 ha provveduto a trasferirlo in ospedale dove adesso il bambino viene tenuto sotto stretta osservazione.

Non è la prima volta che, fortunatamente, la tecnologia aiuta in situazioni simili: diversi gli episodi, sia in ambito scolastico che domestico, dove le istruzioni telefoniche e video hanno fatto la differenza. Una vicenda molto simile a quella di oggi si è verificata lo scorso anno a Carpi, dove un bambino di 18 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un pistacchio. Gli operatori sanitari del 118, in collegamento video con la famiglia, hanno guidato i genitori nella manovra di disostruzione pediatrica.