Bimbo di 18 mesi rischia di soffocare con un pistacchio: salvato grazie alla videochiamata del 118 Decisivo l'intervento degli operatori sanitari del 118 che, in collegamento video con la famiglia, hanno guidato i genitori del bambino nella manovra di disostruzione pediatrica.

A cura di Davide Falcioni

Momenti di paura sabato scorso a Carpi, dove un bambino di appena 18 mesi ha rischiato di soffocare dopo aver ingerito un pistacchio. Provvidenziale l’intervento degli operatori sanitari del 118 che, in collegamento video con la famiglia, hanno guidato i genitori nella manovra di disostruzione pediatrica. Il piccolo, ora ricoverato all’IRCCS Sant’Orsola di Bologna, è fuori pericolo.

L’allarme è scattato intorno alle 14 di sabato 12 aprile. I genitori del bimbo, vedendolo in difficoltà respiratoria, hanno immediatamente contattato il numero di emergenza. Dalla centrale operativa 118 Emilia Est di Bologna è partita un’ambulanza del Servizio Emergenza-Territoriale 118 Modena, con base all’ospedale di Carpi. In contemporanea, gli operatori sanitari hanno attivato una videochiamata per fornire assistenza in tempo reale: guidati passo passo, i genitori hanno eseguito la manovra di disostruzione, determinante per salvare la vita del bimbo.

L’intervento ha consentito lo spostamento del pistacchio in un bronco, permettendo al piccolo di tornare a respirare. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno riscontrato difficoltà respiratorie persistenti e hanno trasportato il bambino d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi. Gli accertamenti hanno evidenziato la presenza di frammenti del pistacchio nelle vie aeree.

Vista la gravità della situazione, è stato attivato l’elisoccorso di Bologna per il trasferimento all’IRCCS Sant’Orsola, centro di terzo livello specializzato nella disostruzione delle vie aeree pediatriche. Il piccolo è stato affidato all’équipe della Rianimazione pediatrica diretta dal dottor Fabio Caramelli e sottoposto a un intervento di broncoscopia operativa. Ora è fuori pericolo.

"Questo episodio – ha commentato il dottor Geminiano Bandiera, Direttore del Dipartimento interaziendale di Emergenza-Urgenza di Modena – dimostra l’efficacia di un sistema di soccorso ben coordinato e integrato. Ogni anello della catena ha funzionato alla perfezione, dal 118 alla Centrale operativa, fino all’elisoccorso e alle strutture ospedaliere".