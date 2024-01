Bambino di 9 anni scivola dalla seggiovia e cade: soccorso in codice rosso Ieri domenica 14 gennaio un bambino di 9 anni è scivolato dalla seggiovia a Gallio, Vicenza, sull’altopiano di Asiago. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Paura sulle piste da scii a Gallio, Vicenza, sull'altopiano di Asiago. Qui verso l'ora di pranzo di ieri domenica 14 gennaio un bambino di 9 anni è scivolato dalla seggiovia cadendo nella strada sottostante. Stando alle prime informazioni il piccolo non sarebbe in pericolo di vita ma ha riportato alcuni traumi importanti al bacino e al femore tanto che è stato necessario un trasferimento in codice rosso all'ospedale di Asiago, in provincia di Vicenza. I medici lo ganno sottoposto subito a un intervento andando fortunatamente a buon fine.

Le forze dell'ordine intervenute anche loro in poco tempo sul luogo dell'incidente si sono subito messe al lavoro per ricostruire cosa sia successo. Secondo la ricostruzione dell'accaduto il bambino stava prendendo lezioni di sci quando, insieme a un adulto è salito sulla seggiovia per raggiungere le piste. Poi è stato questione di attimi: si sono sentite delle urla e gli addetti alle piste hanno visto l'accompagnatore tenere per un braccio il bambino che stava già scivolando dal sedile. I tecnici hanno così fermato la seggiovia che è tornate indietro lentamente: così è stato evitato che il piccolo cadesse nel bosco dove sono presenti diverse rocce. Una volta all'altezza della strada, quando mancavano pochi metri alla messa in sicurezza, il piccolo è precipitato.

Le auto intanto erano state subito bloccate da un uomo che ha visto quello che stava succedendo. Non è stato in ogni caso impossibile evitare la caduta sull'asfalto del piccolo. Il bambino non ha mai perso conoscenza, poi il trasferimento in codice rosso all'ospedale di Vicenza dove è stato raggiunto dal padre.