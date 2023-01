Bagnara, a 10 anni travolta e uccisa in strada: era uscita dall’auto dei genitori rimasta in panne Incidente ieri sull’A2 nei pressi dello svincolo autostradale Bagnara Calabra, località Barritteri, nel comune di Seminara: una bimba di 10 anni è morta travolta da un’auto dopo essere scesa dalla vettura dei genitori rimasta in panne.

Tragedia a Bagnara Calabra, dove intorno alle 22 di ieri sera si è verificato un incidente stradale in cui è morta una bambina di soli 10 anni. È successo sull'A2 nei pressi dello svincolo autostradale Bagnara, località Barritteri, nel comune di Seminara.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola, originaria di Reggio, si trovava a bordo della vettura assieme alla famiglia quando l'auto dei genitori – che transitava in direzione nord sull’autostrada Salerno-Reggio Calabria – si sarebbe fermata a causa di un guasto. A quel punto, la bimba, per cause ancora in via di accertamento, sarebbe scesa dalla vettura e sarebbe stata poi travolta da un’altra auto, guidata da una donna, che sopraggiungeva sul posto.

Il dramma si sarebbe consumato in pochi minuti. Inutili i soccorsi che sono stati prestati dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, la piccola, di cui non sono ancora state rese note le generalità, sarebbe morta sul colpo.

Ad intervenire una pattuglia della polizia stradale di Palmi che ha già avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto successo.

