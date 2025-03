video suggerito

Avvocato accoltellato nel suo studio di Cosenza: ricoverato in gravi condizioni, in fuga l'aggressore Un avvocato 53enne è stato accoltellato nel suo studio di Cosenza da un uomo che è ancora in fuga. La vittima sarebbe il legale Natale Morrone, attualmente in gravi condizioni in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un avvocato di 53 anni è stato ferito con alcune coltellate nel suo studio di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza. Si tratta di Natale Morrone, aggredito in circostanze che sono ancora oggetto di indagine. Le sue condizioni sono, secondo quanto si apprende, molto gravi, ma l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sull'aggressione indaga la polizia di Stato mentre Morrone è stato soccorso dal personale del 118 e trasferito in elisoccorso nell'ospedale di Cosenza. L'avvocato si occupa sia di civile che di penale e sulle cause dell'aggressione, oltre alle modalità, al momento non si esclude alcuna ipotesi. La pista prediletta riguarda l'accoltellamento da parte di un cliente con il quale aveva concordato un appuntamento in studio e che dopo l'aggressione è fuggito.

L'avvocato sarebbe stato colpito con diverse coltellate. Le cause dell'aggressione restano al momento ignote nonostante sul caso stia indagando il Commissariato di Corigliano Rossano. Sul posto è intervenuta anche la Scientifica che ha effettuato i rilievi del caso. Non si sa se al momento dell'aggressione Morrone fosse in studio da solo o se fosse presente anche qualche suo collaboratore che potrebbe fornire elementi utili per il prosieguo delle indagini.