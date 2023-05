Avvistata in Abruzzo l’orsa Amarena, ha partorito due cuccioli: “Lasciatela in pace” È stata avvistata nel paese lacustre di Villalago l’orsa Amarena e due nuovi cuccioli. L’appello del direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone: “Rispettatela e non avvicinatela”.

Ha fatto la sua comparsa in Abruzzo l'orsa Amarena insieme ad altri due nuovi cuccioli. L'animale è stato avvistato nel paese lacustre di Villalago, suo habitat preferito, all’interno del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dove è stata proclamata cittadina onoraria.

Amarena, identificata come F17, è l'orsa confidente, che ha segnato l'anno 2020, regalando alla natura un parto straordinario di ben quattro orsacchiotti, divenuti poi grandi e indipendenti. Tra i suoi figli c'era anche M20, conosciuto come Juan Carrito: è morto lo scorso gennaio a causa di un investimento, sulla Statale 17, a Castel di Sangro, ma era stato considerato un potenziale pericolo frequentando centri abitati sia urbani che rurali.

Il sindaco di Villalago, Fernando Gatta, appresa la notizia del suo ultimo avvistamento, ha subito emesso un ordinanza di divieto lungo la pista forestale che collega l'abitato di Villalago con la località macchia di Rose.

Così come nella strada panoramica denominata "Quarto Avanti". E, non per ultimo, il divieto di avvicinarsi agli esemplari di fauna protetta, mantenendo la distanza di 300 metri. La disposizione, vale anche ai soli fini fotografici, di studio e ricerca, se non autorizzati. Vietato alimentare e illuminare con qualsiasi tipo di fonte luminosa al fine di evitare ogni interazione.

Anche il direttore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, Luciano Sammarone, ha fatto un appello alla responsabilità di turisti e curiosi per proteggere Amarena e i suoi cuccioli: "L’orsa ha solo bisogno di rispetto e ufficializzare la notizia, diffonderla, autorizza a mandare avanti il tam tam della caccia all’avvistamento, e così ricomincerebbe la ‘giostra’ che c’è stata anni fa quando Amarena aveva quattro cuccioli ed è stata letteralmente assediata, letteralmente messa all’angolo, costretta. Lasciatela in pace".