Autobus di linea carico di passeggeri si scontra con una vettura, due morti tre feriti nel Veronese La tragedia si consumata poco dopo le 14.30 a Cologna Veneta. I due mezzi si sono scontrati frontalmente all’altezza di un incrocio canalizzato nei pressi di un distributore di carburante.

A cura di Antonio Palma

Due persone morte e altre tre ferite tra cui una in gravi condizioni, è il tragico bilancio di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 giugno, tra le strade del Veronese, a Cologna Veneta. A scontrassi frontalmente una vettura e un autobus di linea dell’Azienda Trasporti Verona Ats.

La tragedia si consumata poco dopo le 14.30 nella frazione di Baldaria. I due mezzi si sono scontrati frontalmente all’altezza di un incrocio canalizzato nei pressi di un distributore di carburante.

Ad avere la peggio i due occupanti della vettura, un'auto familiare Opel Astra, la cui parte anteriore è andata completamente distrutta. Sono loro infatti le due vittime accertate sai soccorsi del Suem 118 intervenuti sul posto. Quando vigili del fuoco e sanitari sono giunti sul posto, per loro era ormai troppo tardi ed è stato possibile solo accertarne il decesso. Le due vittime sono due coniugi residenti a Sarego, nel Vicentino.

Il luogo dell’incidente mortale a Cologna Veneta

I tre feriti invece viaggiavano tutti a bordo dell’autobus Atv 236 che dopo l’impatto, che ha pesantemente danneggiato la parte anteriore destra, ha proseguito la sua corsa per alcune decine di metri.

Per due di loro fortunatamente solo ferite lievi medicate al pronto soccorso dell’ospedale San Bonifacio di Verona dove sono stati trasportati in ambulanza. Per il terzo ferito, l’autista del mezzo, invece è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha provveduto poi al trasporto all’ospedale di Borgo Trento in codice di massima gravità.

Sul luogo del tragico incidente stradale anche i carabinieri di Legnago e la polizia locale di Cologna Veneta per i rilievi del caso che aiuteranno ad accertare la dinamica dei fatti. La prima ipotesi è che all’origine dello schianto possa esserci stata una mancata precedenza all’incrocio.