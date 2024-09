video suggerito

Auto travolge e uccide 2 turiste a Lido di Camaiore, ai domiciliari la donna alla guida: "Scenario di guerra" Sono stati disposti gli arresti domiciliari per la donna di 44 anni che ieri ha travolto 7 persone e ucciso 2 turiste tedesche di 18 e 19 anni a Lido di Camaiore. Ai presenti avrebbe detto: "Non sono stata io". Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per la donna di 44 anni che ieri, alla guida della sua Mercedes, ha investito 6 persone e ucciso due giovani turiste tedesche di 18 e 19 anni a Lido di Camaiore (Lucca). L'accusa a suo carico è quella di omicidio stradale.

Da quanto appreso la conducente sarebbe risultata negativa ai test di alcol e droga a cui è stata sottoposta. Secondo quanto spiegato ieri, in tutto in ospedale sono state portate sei persone, tra loro la più grave in codice rosso al Cisanello di Pisa, le altre con ferite di varia gravità. Sulla Mercedes viaggiava anche un'altra donna come passeggera che sarebbe rimasta ferita a sua volta.

Indagini sono in corso per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Secondo alcuni testimoni la vettura avrebbe "bucato due semafori rossi" prima di travolgere i pedoni. Si è parlato anche di un sorpasso di un autobus poco prima di travolgere le due ragazze uccise.

"Non sono stata io", avrebbe detto la donna al volante sempre secondo quanto riportato dai presenti, come riferisce Il Tirreno. Sempre il quotidiano ha riportato la testimonianza di alcuni dipendenti di un albergo vicino al luogo dell'incidente che hanno parlato di "scenario di guerra. Una nostra dipendente, un’aiuto cuoca, si è precipitata in strada non appena ha sentito il botto: è stata tra le prime ad avvicinarsi all’auto che ha causato tutta questa devastazione".

Sull'episodio ieri è intervenuto anche il sindaco della località della Versilia Marcello Pierucci: "È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un'auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre cinque, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto". Il Comune ha anche proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani: gli uffici comunali si fermeranno alle 12 per un minuto di silenzio mentre è stato rivolto un invito alle attività e a tutta la comunità di fare altrettanto.