video suggerito

Trentino, mette il camion di traverso e blocca auto contromano: il gesto eroico di una camionista Sara De Bastiani, 36enne bellunese, autista di veicoli industriali, ha messo di traverso il suo camion all’altezza dello svincolo di Marter per bloccare il traffico e consentire a una donna alla guida di un’auto di rendersi conto di aver imboccato la strada contromano. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Davide Falcioni

2.392 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un gesto di prontezza e coraggio ha evitato una possibile tragedia lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino. Sara De Bastiani, 36enne bellunese, autista di veicoli industriali per l'azienda altoatesina Waldprofi, ha messo di traverso il suo autoarticolato all'altezza dello svincolo di Marter per bloccare il traffico e consentire a una donna alla guida di una Fiat 500 di rendersi conto di aver imboccato la strada contromano.

L'episodio è avvenuto poco prima delle 12:30 di ieri e si è risolto in pochi minuti, senza che le auto in coda avessero il tempo di percepire il pericolo. Il provvidenziale intervento di De Bastiani ha evitato conseguenze potenzialmente drammatiche su un'arteria a doppia corsia e senso unico.

La camionista ha poi condiviso l'accaduto sui social, pubblicando anche una foto scattata da un collega che viaggiava nella direzione opposta. "Fortuna che ogni tanto non ragiono ma agisco d'istinto", ha scritto, aggiungendo che anche gli automobilisti dovrebbero partecipare a corsi sulla sicurezza al volante. Interpellata dall'ANSA, ha raccontato la dinamica dei fatti, sottolineando come la prontezza di riflessi sia stata determinante nel prevenire un possibile incidente.

Leggi anche Mette al volante della sua auto un bambino di 10 anni che lo investe: 42enne resta schiacciato contro un muro

La vicenda ha avuto un epilogo emozionante: la figlia della conducente della Fiat 500 ha già contattato De Bastiani per ringraziarla del suo gesto, riconoscendo il sangue freddo e il senso di responsabilità dimostrati nell'emergenza.