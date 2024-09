Mercedes investe otto pedoni in centro a Lido di Camaiore: due ragazze morte e tre feriti gravi

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Gravissimo incidente nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre, a Lido di Camaiore: due persone sono morte e altre sei sono state ferite, due delle quali in modo grave, dopo essere state investite da un'auto.

Stando alle prime informazioni disponibili una Mercedes scura che stava percorrendo via Italica avrebbe attraversato due incroci senza fermarsi agli stop: in quello con via Roma la vettura ha travolto e ucciso due ragazze di circa vent'anni, che secondo le testimonianze raccolte da Il Tirreno sarebbero turiste francesi.

All'incrocio successivo, quello con viale Colombo, l'auto si è scontrata con altre due persone e a seguito di questo ulteriore impatto ci sarebbero tre feriti gravissimi. In totale l’auto, che ha finito la sua corsa davanti all'hotel Sirio, ha investito otto persone.

Tra i feriti anche la conducente della Mercedes

Tra i feriti, una persona è stata trasportata all'ospedale Cisanello di Pisa in codice rosso. Gli altri portati tra Apuane (2 feriti) e al Versilia (3). Soccorsa e condotta al pronto soccorso con ferite di media gravità anche l'automobilista, una donna accompagnata da un'altra persona che sarebbe rimasta illesa.

Al momento non sono note le generalità delle due giovani donne decedute. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. A quanto pare la donna alla guida, probabilmente straniera, avrebbe perso il controllo della vettura per cause ancora da chiarire.

Il sindaco di Camaiore: "Comunità sconvolta, mai accaduta una cosa simile"

"È un episodio che ha sconvolto tutta la comunità, una cosa così non era mai accaduta, un'auto a folle velocità su via Italica ha travolto ed ucciso due persone e ferite altre cinque, ha danneggiato una decina di auto in sosta e travolto tutto quello che ha trovato durante la sua corsa, anche dopo il secondo impatto", ha detto all'emittente tv 50Canale, il sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci.

Il primo cittadino è accorso stasera in via Italia, subito dopo aver appreso dell'investimento. "Noi ci siamo resi subito disponibili mettendo la nostra polizia municipale a disposizione della polizia del commissariato di Viareggio titolare delle indagini", ha aggiunto.

