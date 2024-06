Auto si schiantano contro il casello in A12, maxi incidente a Rosignano: 3 morti e feriti, autostrada chiusa

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Tragedia oggi pomeriggio al casello autostradale di Rosignano sulla A12, in provincia di Livorno. Diverse auto si sono schiantate contro i gabbiotti del pedaggio autostradale in un impatto violentissimo che ha causato almeno tre morti e cinque feriti tra cui un bimbo. L'incidente stradale nel primissimo pomeriggio, poco dopo le 13 di domenica 2 giugno, quando alcune auto si sono schiantate contro il casello, probabilmente a causa di in tamponamento a catena a forte velocità.

Drammatiche le prime immagine della scena che sono apparse davanti ai soccorritori giunti in forze in zona, tra polizia, sanitari del 118 e vigili del fuoco. Un gabbiotto del casello autostradale di Rosignano è stato completamente divelto mentre una delle auto si è capovolta. Secondo le prime notizie, il bilancio dell'incidente sarebbe gravissimo con almeno tre morti e diversi feriti gravi tra cui pare ci sia anche un bambino di 6 anni.

Dopo le chiamate di emergenza al 112, la centrale operativa ha dichiarato una maxi emergenza e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e diverse ambulanze, sia da Rosignano sia dai comuni limitrofi. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Sul posto anche l'autogrù dei pompieri per il recupero dei mezzi coinvolti.

Dalle prime notizie vi sarebbero vittime e diverse persone trasportate in codice rosso di massima urgenza all'ospedale di Livorno. La dinamica è ancora al vaglio della polizia. Una prima ipotesi è che una delle auto coinvolte sia arrivata in velocità al casello, tamponando le altre ferme i conda per pagare. Il maxi tamponamento ha divelto una struttura per il pagamento del pedaggio e alcune auto si sono ribaltate.

Intanto, per consentire i soccorsi, il tratto autostradale della A12 tra Rosignano Marittimo e Barriera di Rosignano è stato chiuso al transito dei veicoli dal km 205.9 in Direzione Rosignano. Come comunica Autostrada per l'Italia, a Rosignano si registrano inoltre code dal km 210 in direzione Genova tra Allacciamento SS1 Aurelia Sud/A12 e Barriera di Rosignano per l'incidente al casello. Cose anche al km 2.5 in entrata a Rosignano verso Rosignano per lo stesso incidente.