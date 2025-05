video suggerito

Auto si schianta contro muro nel Catanese, morta bambina di 15 mesi: ferita la madre L'incidente stradale avvenuto è nella mattinata di oggi, 31 maggio, sulla strada provinciale 134 in territorio di Motta Sant'Anastasia. La piccola è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Ma non è stato possibile salvarla.

A cura di Biagio Chiariello

Un drammatico incidente stradale ha sconvolto la comunità di Motta Sant’Anastasia, in provincia di Catania. Una bambina di appena 15 mesi ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava con la madre è finita contro il muro di cinta di una proprietà privata lungo la Strada Provinciale 134 che conduce verso il centro commerciale Etnapolis.

La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale, intervenuta sul posto per i rilievi. Non risultano coinvolti altri veicoli e al momento si ipotizza una perdita di controllo del mezzo.

La piccola è stata soccorsa in codice rosso e trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere poco dopo l’arrivo. La madre, anche lei ferita nello scontro, è attualmente ricoverata nello stesso ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’autorità giudiziaria sta valutando l’ipotesi di disporre l’autopsia sul corpo della bambina per fare piena luce sulla tragedia. Intanto, il dolore per la perdita si è esteso a tutta la comunità.

"Questa mattina un angioletto di 15 mesi ci ha lasciati – ha dichiarato con commozione il sindaco di Motta Sant’Anastasia, Antonio Bellia –. Una tragedia che travolge e sconvolge una famiglia intera. Siamo tutti profondamente addolorati e vicini a loro, perché situazioni come queste non si riescono nemmeno a immaginare".

Il drammatico incidente ha provocato importanti rallentamenti al traffico nella zona, con la circolazione gestita a senso alternato per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.