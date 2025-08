Auto si ribalta sulla statale 16 a Barletta: Jonathan muore a 26 anni, ferite la gemella e un’altra ragazza

Un ragazzo di 26 anni è morto in un incidente avvenuto nella notte lungo la statale 16, tra Barletta e Trani, nei pressi dell’uscita Boccadoro. La vittima si chiamava Jonathan Stiven Marasciulo. Ferite la gemella e un’altra ragazza, non sarebbero in gravi condizioni. L’auto su cui viaggiavano i tre si è ribaltata, indagini in corso per chiarire la dinamica.