Auto si ribalta nel Barese e va fuori strada, morto un 47enne: è Daniele D'Andrea Incidente stradale sulla strada provinciale che collega Santeramo in Colle, che si trova in provincia di Bari, a Matera: un uomo si è ribaltato con la sua automobile ed è finito fuori strada. Il conducente è morto sul colpo: si chiamava Daniele D'Andrea.

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: Facebook

Nella notte tra ieri, sabato 15 marzo, e oggi, domenica 16 marzo, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale che collega Santeramo in Colle, che si trova in provincia di Bari, a Matera. Un'automobile è finita fuori strada e nell'impatto è morto un uomo di 47 anni. La vittima si chiamava Daniele D'Andrea. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima si trovava alla guida della sua automobile quando – per cause ancora da accertare – ha perso il controllo e si è ribaltata finendo fuori strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. I medici e i paramedici non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del 47enne: l'uomo è infatti morto sul colpo.

I carabinieri hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Sembrerebbe che sull'asfalto non ci siano segni di frenata: non è escluso che l'uomo possa aver scansato un animale sulla carreggiata. La notizia ha sconvolto l'intera comunità di Santeramo dove il 47enne viveva ed era titolare di una tabaccheria. Il sindaco Vincenzo Casone ha condiviso un ricordo sui social: "Un'altra giovane vita che finisce in un sabato sera che precede una giornata che dovrebbe essere di gioia e spensieratezza".

Ha poi detto: "Alla madre, ai fratelli, ai cari Nunzio e Lucia, alla famiglia tutta il mio abbraccio forte e di tutta la comunità. Riposa in pace, caro Daniele". Diversi i messaggi sui social di amici e conoscenti: "La persona più buona esistente, il confidente sicuro, il porto sereno, la risata perenne, i programmi di vita, l’amore smisurato per gli animali, le cene meravigliose, i regali inaspettati, gli sguardi complici, i racconti dei viaggi dettagliati, le passioni, i giochi con i bambini. Oggi il mondo perde una perla meravigliosa di cui cuore non si poteva concepirne misura", ha scritto un altro utente.