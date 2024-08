Auto schiacciata tra due mezzi pesanti in A14: morta coppia di coniugi, disagi alla circolazione

Due anziani coniugi sono morti in un incidente stradale avvenuto intorno alle 13 di oggi, venerdì 2 agosto, sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Imola e Castel San Pietro, in direzione Bologna. La coppia, residente a Forlì, è deceduta in un tamponamento con altri due mezzi pesanti. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora da ricostruire.