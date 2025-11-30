Auto precipita da un ponte, tre operai morti in Sardegna: il volo di 10 metri vicino la cascata

Tre operai egiziano sono morti stamattina dopo che la loro auto è precipitata in un torrente sulla SP27 tra Villagrande Strisaili e Tortolì. Stavano partecipando ai lavori per il ponte sul rio Figu Niedda.

La strada provinciale 27, quella che collega Villagrande Strisaili a Tortolì, in Sardegna, è diventata il teatro di un terribile incidente nella tarda mattinata di domenica, 30 novembre. Poco dopo le 11, una Volkswagen Golf è uscita di colpo dalla carreggiata mentre affrontava la curva che precede il piccolo ponticello vicino alle cascate di Sothai. L’auto ha oltrepassato il bordo, precipitando nella scarpata per circa dieci metri prima di finire nel torrente sottostante. A bordo c'erano tre operai di origini egiziane da poco impiegati nei lavori del nuovo ponte sul rio Figu Niedda.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio. I vigili del fuoco di Nuoro, i carabinieri di Lanusei e il personale sanitario del 118 sono arrivati rapidamente, ma per i tre uomini non c’era più nulla da fare: l’impatto è stato troppo violento. I medici hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Sul posto anche la pm di turno della Procura di Lanusei, Valentina Vitolo, oltre ad una squadra specializzata SAF e SFA (soccorritore fluviale alluvionale) dalla sede Centrale di Nuoro e i Sommozzatori elitrasportati dall’elicottero del Reparto Volo Sardegna dei Vigili del Fuoco

La dinamica è ancora sotto esame: non si esclude un improvviso sbandamento, forse un errore di valutazione della curva o un fattore imprevisto che ha fatto perdere al conducente il controllo del mezzo.

Le vittime, due di 33 e uno di 36 anni, erano descritte dai residenti come "grandi lavoratori, celeri e professionali", arrivati da pochi giorni sul cantiere del ponte. Per consentire i rilievi e le operazioni di recupero, la provinciale è stata temporaneamente chiusa al traffico. Le indagini proseguono per chiarire fino in fondo cosa abbia portato l’auto a quel volo improvviso, spezzando in un istante la vita dei tre uomini.