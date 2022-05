Auto piomba nel giardino dell’asilo e travolge i piccoli all’Aquila: 5 bimbi feriti, uno è grave L’incidente è avvenuto alla scuola dell’infanzia 1 Maggio all’Aquila dove sono accorsi ambulanze del 118, vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A cura di Antonio Palma

Drammatico episodio nel pomeriggio di oggi all'Aquila dove una vettura è finita nel giardino di un asilo, piombando improvvisamente su un gruppo di bambini che stavano giocando all'aperto, travolgendo diversi piccoli, tutti tra i 3 e i 5 anni. L'incidente è avvenuto alla scuola dell'infanzia 1 Maggio all'Aquila, in zona Pile, dove sono accorsi immediatamente ambulanze del 118 e vigili del fuoco. Secondo le prime notizie, almeno cinque bambini sono rimasti feriti nell'impatto e sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. Purtroppo tra di loro anche un ferito grave.

La drammatica scena dopo pranzo, poco prima delle 14,30 di mercoledì, Dopo l'allarme ai servizi di emergenza, sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche polizia, carabinieri e vigili urbani a cui spetta ora il compito di ricostruire i fatti e le responsabilità. Secondo una primissima ricostruzione ancora da confermare, l'auto era parcheggiata in una strada in discesa quando, per motivi ancora da accertare, si è messa in marcia prendendo sempre di più velocità.

Pare che la vettura abbia proseguito la sua corsa per alcune decine di metri fino a sfondare la recinzione esterna dell'asilo ed è piombata sui piccoli intenti a giocare in giardino, travolgendone quattro. Sul posto numerose squadre di soccorritori con ambulanze e anche l'elisoccorso. Tra le ipotesi è che il conducente abbia dimenticato di inserire il freno a mano o anche una rottura dei freni. Le indagini però sono appena iniziate e gli inquirenti al momento non forniscono una spiegazione ufficiale sulle cause dell’incidente.