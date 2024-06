Auto invade la sua corsia di marcia, morta 19enne nel Padovano: ferito 61enne alla guida dell’altra vettura

video suggerito

Intorno alle 3 di notte, sulla SS16, all'altezza di Maserà (Padova), si è verificato un incidente stradale mortale tra due auto. A perdere la vita, una 19enne di Sant'Elena a bordo di una Fiat Punto. Stando a quanto ricostruito finora, la ragazza sarebbe stata travolta da un'auto che ha invaso la sua corsia di marcia, determinando l'impatto frontale risultato fatale alla 19enne. A bordo dell'altro veicolo viaggiava un uomo classe '61 che ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato all'ospedale di Padova per accertamenti.

L'incidente mortale avvenuto a Maserà

Sono in corso tutte le verifiche del caso per appurare la dinamica del sinistro stradale: a indagare sono i Carabinieri di Albignasego e il Norm di Abano Terme. Sul posto sono accorse anche le squadre dei vigili del fuoco giunte da Padova: con l'autogru, hanno messo in salvo le automobili e utilizzando cesoie e divaricatori idraulici, hanno liberato la 19enne rimasta incastrata nell'abitacolo dell'auto.

Le due auto dopo lo scontro a Maserà

Per lei però non vi è stato purtroppo nulla da fare e il medico ne ha dovuto dichiarare la morte. L'altro autista è stato invece medicato e poi trasferito in ospedale per le ulteriori cure del caso.

Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo l’alba.

In aggiornamento