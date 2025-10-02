Attualità
Auto in fiamme dopo l’incidente, parla il 24enne che ha salvato i 5 ragazzi a bordo: “Ho visto la morte in faccia”

Parla Andrea Santin, il ragazzo di 24 anni che ha salvato due ragazzi coinvolti nell’incidente avvenuto sabato scorso a Fontanafredda. Il ragazzo era in compagnia di un amico e della fidanzata. In due sono intervenuti per trascinare due dei 5 giovani coinvolti lontani dall’incendio della macchina.
A cura di Gabriella Mazzeo
"Ho visto la morte in faccia, il soccorso è stato immediato". A parlare è Andrea Santin, uno dei due ragazzi che sabato scorso ha salvato i giovani finiti in un fossato dopo un incidente in auto.

Santin stava viaggiando in auto con l'amico Mattia e con la fidanzata quando ha visto l'auto elettrica dei 5 ragazzi americani che sabato sono finiti in un fossato a Fontanafredda avvolta dalle fiamme. In tre erano già riusciti ad allontanarsi dalle lamiere della vettura, mentre altri due, un ragazzo e una ragazza, erano svenuti nel tentativo di liberarsi. 

Con i due compagni di viaggio, Andrea è sceso dalla macchina per aiutarli, salvando loro la vita. "Ho 24 anni, sono cresciuto con valori solidi trasmessi dalla mia famiglia. Per noi il soccorso nell'emergenza è sempre un dovere. Io ero in auto con il mio amico e la mia fidanzata – racconta al Messaggero Veneto – quando abbiamo visto la macchina nel fossato. Alcuni passanti si erano fermati prima di noi a bordo strada. Siamo scesi subito e abbiamo soccorso i due ragazzi svenuti vicino all'auto in fiamme"

I due, secondo quanto ricostruito, viaggiavano insieme ad altri tre amici su un'auto elettrica che ha preso fuoco dopo essere sbattuta contro un passacampo in cemento, finendo in un fossato. Santin e l'amico sono riusciti a recuperarli a poca distanza da dove era esploso il rogo, chiamando poi i soccorsi. "In mezzo al fango non è stato facile, ma ce l'abbiamo messa tutta per trascinarli una quindicina di metri lontano dall'incendio".

Poco dopo quel salvataggio in extremis, sono arrivati i soccorsi con ambulanza, elisoccorso e auto delle forze dell'ordine. Tutti e 5 i ragazzi che viaggiavano a bordo della vettura sono sani e salvi, mentre l'auto è andata distrutta.

"Quando sono arrivati i soccorritori, l'auto era completamente avvolta dalle fiamme ma tutti e cinque i ragazzi erano salvi, fuori dall'abitacolo" ha sottolineato il 24enne che insieme all'amico si è speso per i soccorsi.

I cinque sono rimasti feriti, ma nessuno è in pericolo di vita. In condizioni più serie è invece una ragazza che fortunatamente si riprenderà del tutto dopo tempi ospedalieri un po' più lunghi.

Attualità
