Auto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo: salvati papà, mamma, neonato e bimba di 2 anni

Tre carabiniere libere dal servizio hanno soccorso una famiglia a Cerreto Laghi. L’auto con a bordo papà, mamma e due bimbi è finita fuori strada, in bilico su un dirupo. Le operazioni sono durate oltre un’ora.

Immagine di repertorio.

Una famiglia a bordo di un'auto uscita di strada e finita in bilico su un dirupo è stata salvata da tre giovani carabiniere libere dal servizio. Il fatto è successo nella serata di ieri a Cerreto Laghi, sull'Appennino reggiano.

La notizia dell'intervento, conclusosi fortunatamente con un lieto fine, è stato il Sim Carabinieri (Sindacato Italiano Militari) che in un comunicato diffuso nelle scorse ore ha espresso "profondo orgoglio" per quanto fatto dalle colleghe iscritte all'associazione sindacale.

Secondo quanto è stato ricostruito, le tre militari erano in auto e si sono fermate una volta compreso che nell'abitacolo della vettura finita fuori strada in bilico su un dirupo si trovavano, oltre al conducente, anche sua moglie in stato di shock, un neonato e una bimba di 2 anni.

Le carabiniere hanno immediatamente allertato la centrale operativa di Castelnovo ne' Monti per l'invio della Radiomobile, successivamente hanno messo in sicurezza i bambini e la madre accogliendoli nella propria vettura, proteggendoli "dal freddo e dallo stress emotivo fino al termine delle operazioni di soccorso durate oltre un'ora".

"Questo episodio", ha commentato il segretario nazionale Sim Carabinieri Antonio Pirisi, "dimostra ancora una volta che la divisa è una seconda pelle. Non esistono orari quando c'è una vita da salvare o un cittadino in difficoltà".

E aggiunge: "Il ringraziamento pubblico espresso sui social dalla famiglia soccorsa è la testimonianza più bella del legame indissolubile tra l'Arma, i suoi rappresentanti e la comunità". Il papà dei bambini ha infatti ringraziato le carabiniere con un post sui social.

"Vorrei ringraziare le 3 carabiniere che erano fuori servizio ieri sera a Cerreto Laghi per l'aiuto e che si sono prese cura dei bambini dopo che siamo usciti di strada con la macchina", ha scritto l'uomo. "Grazie ancora, vi auguriamo un buon anno, pieno di soddisfazione".